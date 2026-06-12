UZB hangi ülke, UZB hangi takım, UZB ne demek, 2026 Dünya Kupası UZB açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEUZB hangi ülke ve UZB hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası UZB açılımı ve UZB ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan UZB ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI UZB HANGİ ÜLKE?

"UZB" kısaltması, uluslararası spor organizasyonlarında ve FIFA protokollerinde Özbekistan'ı temsil eden resmi ülke kodudur.

UZB Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Özbekistan (Uzbekistan).

Takım: Özbekistan Milli Futbol Takımı.

Tarihi Başarı: Özbekistan, 5 Haziran 2025 tarihinde elemeleri geçerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştır.

UZB Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Bu kısaltmanın açılımı, ülkenin uluslararası ismi olan "Uzbekistan" kelimesinin ilk üç harfidir. FIFA ve Olimpiyat Komitesi gibi kurumlar, Özbekistan'ı tüm resmi dokümanlarda ve skor tabelalarında UZB koduyla tanımlar.

2026 Dünya Kupası'nda UZB

2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan, turnuvaya ilk kez katılan ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. Skor tabelasında UZB kodunu gördüğünüzde bu, "Beyaz Kurtlar" lakaplı Özbekistan milli takımının maçını ifade eder.

Özbekistan'ın (UZB) 2026 Dünya Kupası Grup Maçları:

Özbekistan (UZB) - Kolombiya: 17 Haziran 2026 (Meksika, Estadio Azteca)

Portekiz - Özbekistan (UZB): 23 Haziran 2026 (ABD, Houston)

Kongo DC - Özbekistan (UZB): 27 Haziran 2026 (ABD, Atlanta)

Özetle: UZB, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez izleyeceğimiz Özbekistan milli takımıdır.