Türkiye Romanya muhtemel 11, maç kadrosu! Türkiye muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. İstanbul’daki mücadelede kazanan taraf, finalde bir adım daha ileri gidecek. Detaylar...

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşması yarın saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele, Türkiye’de TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan François Letexier görev alacak. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenirken, dördüncü hakem olarak Benoit Bastien sahada bulunacak. Mücadele, tek maç eleme usulüne göre oynanacağı için kazanan ekip doğrudan finale yükselecek.

TÜRKİYE ROMANYA MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı’nda karşılaşma öncesinde bazı oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik’in oynayıp oynamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarıldı. Teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11, oyuncuların son durumuna göre şekillenecek ve karşılaşma saatine yakın netlik kazanacak.

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler.

Romanya muhtemel 11: Ionu? Radu, Andrei Ratiu, Radu Draguşin, Andrei Burca, Nicuşor Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Valentin Mihaila, Denis Draguş.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

Türkiye ile Romanya arasındaki play-off yarı final mücadelesi İstanbul’da oynanacak. Karşılaşmaya Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacak.

Play-off sistemine göre yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar maçlarını kendi sahasında oynuyor. Türkiye de bu kapsamda Romanya’yı İstanbul’da ağırlayacak ve taraftarı önünde mücadele edecek.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI TEK MAÇ MI, DİĞER MAÇ NE ZAMAN?

Play-off turu karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Türkiye ile Romanya arasındaki yarı final mücadelesinde kazanan ekip doğrudan finale yükselecek.

Final karşılaşmaları ise 31 Mart tarihinde oynanacak. Türkiye, Romanya’yı elemesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak ve bu mücadeleyi kazanan takım 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.