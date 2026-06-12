TUN hangi ülke, TUN hangi takım, TUN ne demek, 2026 Dünya Kupası TUN açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan METUN hangi ülke ve TUN hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası TUN açılımı ve TUN ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan TUN ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI TUN HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası skor tabelalarında ve yayınlarında gördüğün TUN kısaltması, Kuzey Afrika'nın güçlü futbol ülkelerinden Tunus'u temsil eder.

İşte TUN kodu ve 2026 Dünya Kupası detayları:

TUN Hangi Ülke ve Takım?

TUN, Tunus (Tunisia) ülkesini ve Tunus Millî Futbol Takımı'nı tanımlar. Takımın dünya çapında bilinen lakabı "Kartaca Kartalları" (Les Aigles de Carthage) şeklindedir.

TUN Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin İngilizce ve Fransızca ismi olan Tunisia / Tunisie kelimelerinin ilk üç harfinden türetilmiştir. FIFA, IOC ve tüm uluslararası spor organizasyonlarında Tunus bu resmi kodla temsil edilir.

2026 Dünya Kupası'nda Tunus

Tunus, 2026 Dünya Kupası elemelerinde grubunu namağlup lider tamamlayarak üst üste 3., toplamda ise 7. kez finallere katılma hakkı kazandı. Turnuvada F Grubu'nda yer alıyorlar.

Maç Programı:

İsveç - Tunus: 15 Haziran 2026 (Monterrey, Meksika)

Tunus - Japonya: 21 Haziran 2026 (Monterrey, Meksika)

Tunus - Hollanda: 26 Haziran 2026 (Kansas City, ABD)