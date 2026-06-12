SCO hangi ülke, SCO hangi takım, SCO ne demek, 2026 Dünya Kupası SCO açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MESCO hangi ülke ve SCO hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası SCO açılımı ve SCO ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan SCO ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI SCO HANGİ ÜLKE?

SCO, uluslararası spor dünyasında ve resmi FIFA kayıtlarında İskoçya'yı temsil eden resmi ülke kodudur.

Şu an 2026 yılındayız ve Dünya Kupası grupları netleşmişken merak ettiğin detaylar şu şekildedir:

SCO Ne Demek?

SCO, İskoçya'nın İngilizce adı olan Scotland kelimesinin kısaltmasıdır. Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ülkeden biri olan İskoçya, futbolda kendi milli takımıyla temsil edildiği için FIFA tarafından bu özel kodla tanımlanır.

SCO Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve televizyon yayınlarındaki skor tabelalarında SCO kısaltması, İskoçya Milli Takımı'nı ifade eder.

2026 Dünya Kupası ve SCO (İskoçya)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İskoçya, zorlu elemeleri geçerek finallere kalmayı başardı. Turnuvadaki grup bilgileri ise şöyledir:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında SCO, İskoçya (Scotland) demektir.

Grubu: İskoçya, turnuvada C Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: C Grubu'ndaki rakipleri dünya devi Brezilya, son dönemin yükselen yıldızı Fas ve Haiti'dir.

İskoçya'nın Grup Maç Programı:

14 Haziran 2026: Haiti - İskoçya (Foxborough)

20 Haziran 2026: İskoçya - Fas (Foxborough)

25 Haziran 2026: İskoçya - Brezilya (Miami)