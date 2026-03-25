Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu erişim sorunu neden yaşanıyor? Paribu ne zaman düzelecek?

Kripto para piyasasının Türkiye’deki önemli platformlarından biri olan Paribu, 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği planlı bakım çalışmasıyla birlikte kullanıcıların gündemine oturdu. Platforma erişimde yaşanan aksaklıklar, sosyal medyada “çöktü mü?” sorularını beraberinde getirirken, şirket tarafından yapılan resmi açıklamalar sürecin teknik bir güncellemeden ibaret olduğunu ortaya koyuyor. Peki, Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü? Paribu erişim sorunu neden yaşanıyor? Detaylar...

PARİBU NEDEN AÇILMIYOR?

Paribu kullanıcılarının en çok merak ettiği soruların başında platforma neden erişim sağlanamadığı geliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu durumun temel nedeni, önceden planlanmış bir bakım çalışması.

17 Mart 2026 tarihinde duyurulan bu süreç kapsamında:

25 Mart 2026 saat 01.00 ile 05.00 arasında tüm hizmetler tamamen durduruldu

05.00 ile 09.00 saatleri arasında ise kademeli açılış süreci başlatıldı

Bazı servislerin diğerlerine kıyasla daha geç devreye alınabileceği belirtildi

Bu planlı kesinti, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve sistem altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca KVHS’lerin (Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları) bilgi sistemlerine uyum sağlanması da bakımın önemli gerekçeleri arasında yer alıyor.

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar arasında yaygınlaşan “Paribu çöktü mü?” sorusu, aslında teknik bir arızadan ziyade yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Mevcut durumda yaşanan erişim sorunları bir sistem çökmesi değil, tamamen planlı ve kontrollü bir bakım sürecinin sonucu.

PARİBU ERİŞİM SORUNU NEDEN YAŞANIYOR?

Erişim sorunlarının temelinde planlı bakım çalışmasının yanı sıra kademeli açılış süreci bulunuyor. Bu süreçte tüm servisler aynı anda aktif hale getirilmez; sistem yükünü dengelemek ve olası hataları minimize etmek için aşamalı bir geçiş uygulanır.

KADEMELİ AÇILIŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Paribu’nun bakım sonrası devreye aldığı kademeli açılış modeli, sistemin sağlıklı bir şekilde yeniden aktif hale gelmesini hedefliyor. Bu süreçte:

Öncelikle temel erişim ve giriş sistemleri aktif hale getirilir

Ardından bakiye görüntüleme gibi temel finansal veriler açılır

Son aşamada alım-satım ve transfer işlemleri devreye alınır

Bu yaklaşım, ani yoğunluk kaynaklı sistem hatalarının önüne geçmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

PARİBU NE ZAMAN AÇILACAK?

Şirket, bakım süresinin öngörülenden uzun sürdüğünü açıklamış durumda. Bu nedenle kesin bir saat verilmemekle birlikte, hizmetlerin kademeli olarak açılmaya devam ettiği belirtiliyor.

Kullanıcıların süreç boyunca:

Resmi durum sayfasını takip etmeleri

Sadece resmi destek kanallarını kullanmaları

Sistem tamamen açılana kadar işlem yapmaya çalışmamaları öneriliyor.