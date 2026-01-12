Futbol dünyası, 20 yaşındaki Fransız yıldız Mathys Tel'in geleceğini merakla takip ediyor. Tottenham Hotspur'da forma şansı bulmakta zorlanan genç forvet, İngiltere'den ayrılma kararı aldı ve adı Galatasaray ile anılmaya başladı. Avrupa futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösterilen Tel'in, düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceği bir kulüpte forma giymek istemesi, transfer dedikodularını alevlendirdi. Peki, Mathys Tel kimdir, hangi takımda? Mathys Tel Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi gelecek? Mathys Tel Galatasaray'a mı geliyor? Detaylar...

MATHYS TEL GALATASARAY'A MI FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Futbol dünyasının merakla takip ettiği genç yıldız Mathys Tel'in geleceği, hem Türkiye hem de Avrupa basınında geniş yankı uyandırıyor. Tottenham Hotspur'da forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Fransız forvetin, İngiltere'den ayrılmayı düşündüğü ve adı Galatasaray ile anılmaya başlandığı gündeme geldi. Peki, Mathys Tel Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi gelecek? Taraftarların ve futbol otoritelerinin merakla beklediği bu transferde gelişmeler yakından izleniyor.

MATHYS TEL GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Fanatik'in haberine göre, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur forması giyen Mathys Tel, Londra'da yaşadığı süre probleminden dolayı ayrılık kararı aldı. Genç forvet, düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceği bir kulüpte forma giymek istediğini belirtirken, bu durum Galatasaray'ın ilgisini çekmiş durumda.

Galatasaray yönetiminin, Tel'in Tottenham'daki durumunu yakından takip ettiği ve oyuncunun şartlarını değerlendirerek transfer için adım atmayı planladığı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olan Tel'in transfer haberlerini heyecanla bekliyor.

MATHYS TEL KİMDİR?

Mathys Tel, 2005 doğumlu Fransız futbolcu olarak kısa sürede Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline geldi. Bayern Münih altyapısından yetişen Tel, genç yaşına rağmen üst düzey futbol sahnesinde dikkat çekici performanslar sergiledi.

20 yaşında olmasına rağmen uluslararası alanda etkileyici bir kariyer grafiği çizen Tel, hızlı çıkışı, bitiriciliği ve oyun zekasıyla hem kulüp hem de milli takım seviyesinde fark yaratıyor. Genç forvet, gelecekte Avrupa'nın en önemli forvetlerinden biri olarak gösteriliyor.

MATHYS TEL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Mathys Tel'in kariyeri Bayern Münih'ten Tottenham Hotspur'a transferle devam ediyor. Genç forvet, 2025 yazında yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz kulübüne imza atmıştı. Ancak Tottenham'da düzenli forma şansı bulamaması, oyuncunun mutsuzluğuna yol açtı.

İngiltere'de beklediği süreyi alamayan Tel'in, kariyerinde ilerlemek ve oyun ritmini kaybetmemek için yeni bir takım arayışına girdiği belirtiliyor. Bu süreçte adının Galatasaray ile anılması, transferin yakın zamanda resmiyet kazanabileceğine işaret ediyor.

MATHYS TEL BONSERVİS BEDELİ

Genç Fransız yıldızın Tottenham Hotspur'a transferi, futbol dünyasında büyük ses getirmişti. Bayern Münih'ten İngiliz ekibine Ocak 2025'te 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geçen Tel, yüksek bir maliyetle Premier Lig'e adım atmıştı.