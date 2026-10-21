Mahfi Eğilmez kimdir? Eski Hazine Müsteşarı sanayi için ne dedi?

Ekonomist Mahfi Eğilmez, 21 Ekim 2026'da CNBC-e'deki değerlendirmesinde sanayinin Türkiye ekonomisindeki payının hızla küçüldüğünü söyledi. Eğilmez'e göre sanayinin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 22-23 düzeyinden yüzde 17,1'e indi. Eski Hazine Müsteşarı bu tablo için "tehlike çanları çalıyor" dedi.

MAHFİ EĞİLMEZ SANAYİ İÇİN NE DEDİ?

Mahfi Eğilmez, sanayideki gerilemenin geçici görünmediğini, son dört ayın verilerinin de bunu gösterdiğini söyledi. En büyük yükün dezenflasyon programından geldiğini düşünüyor: faizler yükseldikçe şirketlerin krediye ulaşması zorlaştı ve Eğilmez'e göre bu sorun üç buçuk yıldır sürüyor.

Yatırımlarda da durum farklı değil. Eğilmez, son bir buçuk yılda yapılan yatırımların çoğunun bakım, onarım ve yarım kalan işlerin tamamlanmasına gittiğini, yeni üretim kapasitesi kuran yatırımın çok az kaldığını anlattı. Kur ve rekabet sorunlarının sanayicinin fiyat koyma gücünü zayıflattığını, bunun pazar kaybına dönüşebileceğini de söyledi. Yılın geri kalanında sanayide belirgin bir toparlanma beklemiyor.

MAHFİ EĞİLMEZ KİMDİR?

Mahfi Eğilmez, 1997'de Hazine Müsteşarlığı yapmış bir ekonomist ve yazar. Temmuz 1997'de müsteşarlığa getirildi, aynı yılın aralık ayında hem bu görevden hem de kamu hizmetinden istifa etti. Sonra özel sektöre geçti, gazetelerde köşe yazdı, televizyonda ekonomi yorumculuğu yaptı ve üniversitelerde ders verdi. Bugün Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyesi. 2011'den beri ekonomi yazılarını kendi blogunda yayımlıyor.

MAHFİ EĞİLMEZ NERELİ?

Mahfi Eğilmez İstanbul doğumlu. 1967'de Ankara Atatürk Lisesi'ni, 1972'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını Gazi Üniversitesi'nde, kamu iktisadi teşebbüslerinin finansmanı üzerine yazdığı tezle yaptı.

MAHFİ EĞİLMEZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mahfi Eğilmez, devlet memurluğuna 1972'de Maliye Bakanlığı'nda maliye müfettiş muavini olarak başladı, 1975'te müfettiş oldu. 1980'lerde Gelirler Genel Müdürlüğü'nde ve Hazine'de yöneticilik yaptı; 1985-1987 arasında Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısıydı. 1987'de Washington Büyükelçiliği'ne ekonomi ve ticaret müşaviri olarak gitti. 1989'da Kamu Finansmanı Genel Müdürü, ardından Hazine Müsteşar Yardımcısı oldu. 1991-1995 döneminde yine Washington'da, bu kez başmüşavir olarak çalıştı.

Türkiye adına Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda guvernörlük ve guvernör vekilliği yaptı; TEK ve TEMSAN yönetim kurullarında ve YÖK'te üye olarak bulundu. 1998'den sonra Garanti Bankası'nda yönetim kurulu murahhas üyesi oldu, Garanti Leasing'in yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 2000-2010 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, 2011-2017 arasında Kadir Has Üniversitesi'nde ekonomi ve maliye dersleri verdi. Yeni Yüzyıl ve Radikal gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı, 2005-2018 arasında CNBC-e ve NTV'de ekonomi yorumcusu olarak ekrana çıktı.

MAHFİ EĞİLMEZ HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

Mahfi Eğilmez'in ekonomi ve maliye üzerine çok sayıda kitabı var. Krizleri Nasıl Çıkardık? (2001), Küresel Finans Krizi (2008), Makroekonomi (2009), Kamu Maliyesi (2015) ve Türkiye Ekonomisi (2020) bunlardan bazıları. Hititler de ilgi alanında: 2005'te Hitit Ekonomisi'ni yayımladı, Anitta'nın Laneti (2002) ve Hattuşa'dan Kaçış (2008) da onun kitapları. Hitit uygarlığını tanıtma çalışmaları nedeniyle Çorum ve Boğazkale belediyeleri onu fahri hemşehri yaptı.