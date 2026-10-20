Liverpool Villarreal maçı hangi kanalda, Liverpool Villarreal nereden CANLI izlenir?

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Liverpool Villarreal nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii'nin spor kanallarından tabii Spor 2 üzerinden internetten takip edilebilecek. İki takımın da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında yer alması, mücadeleyi sarı-lacivertli taraftarlar için de ilgi çekici hale getiriyor. Liverpool - Villarreal maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

LİVERPOOL VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Villarreal maçı, tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı TRT, karşılaşmayı dijital platformu tabii aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

LİVERPOOL VİLLARREAL NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor 2 kanalı üzerinden maça ulaşabiliyor. tabii'ye internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Maç için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısında değişiklik olabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde tabii'nin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

LİVERPOOL VİLLARREAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Villarreal maçı, karasal yayın yapan şifresiz bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, yalnızca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izlenebilecek. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

LİVERPOOL VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Liverpool - Villarreal maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, İngiltere saatiyle 20.00'de başlayacak.

LİVERPOOL VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Liverpool'un iç saha maçlarını oynadığı Anfield'da gerçekleştirilecek. Atmosferiyle dünya futbolunun en etkileyici stadyumları arasında gösterilen Anfield, Avrupa gecelerinde rakip takımlar için en zorlu deplasmanlardan biri olarak biliniyor.

LİVERPOOL VE VİLLARREAL'İN HEDEFİ 3 PUAN

Avrupa'nın en büyük kulüp kupasını altı kez kazanan Liverpool, taraftarı önünde Villarreal'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. 2021 yılında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Villarreal ise zorlu İngiltere deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KARŞI KARŞIYA

Liverpool ile Villarreal, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım'da Kadıköy'de Liverpool'u, 20 Ocak'ta ise yine sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise bu akşam saat 19.45'te Slavia Prag ile karşılaşacak. Galatasaray da yarın, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Fransa'da Lille'e konuk olacak.