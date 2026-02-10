Gümüşte düşüş: Gümüş fiyatları! 10 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel ekonomide belirsizliklerin sürmesi ve piyasalarda temkinli duruşun korunması, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendiriyor. Bu ortamda gümüş, dalgalı seyrine rağmen artan ilgiyle öne çıkıyor. Kısa ve orta vadeli beklentilerin şekillendiği piyasada; makroekonomik veriler, merkez bankalarından gelen mesajlar ve küresel gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Gümüş piyasasındaki güncel tablo ve fiyatlamalara yön veren değerlendirmeler haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 114,47 TL, satışta ise 114,58 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 117,57 TL civarında yapan gram gümüşte yaşanan bu geri çekilme, piyasada kısa vadeli düzeltme sürecine işaret ediyor. Günlük bazda kaydedilen %2,55'lik düşüş, gümüş fiyatlarında dalgalı seyrin sürdüğünü gösteriyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 114,47 TL

Satış Fiyatı: 114,58 TL

Önceki Kapanış: 117,57 TL

Günlük Değişim: %-2,55

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte görülen düşüşün ardından kısa vadede dalgalı bir fiyat hareketinin devam edebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki genel görünüm, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güncel piyasa verilerini ve resmî fiyatlamaları yakından takip etmeleri öneriliyor.