Haberler

Göztepe - Galatasaray maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe Galatasaray maç kadrosu! Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Göztepe Galatasaray, ilk 11, muhtemel 11 ve detaylar!

Göztepe - Galatasaray maç kadrosu belli oldu. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. İşte ayrıntılar...

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Göztepe - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Göztepe - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Jeferson.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Asprilla, Sane, Sallai, Barış.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, fizyoterapist eşliğinde sahada koşu yapan Victor Osimhen yer almadı. Gabriel Sara ise takımla birlikte çalışmalara başladı ve kadroda kendine yer buldu.

Ayrıca Abdülkerim Bardakcı da kırmızı kart cezalısı olmasına rağmen takımla İzmir'e gitti.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

