Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı mı?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde rekabetin ateşi yeniden yükseliyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbi öncesi basketbol tutkunları ekran başına geçmeye hazırlanırken, "Maç nereden izlenir?" ve "Karşılaşma başladı mı?" soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Parkede yaşanacak büyük çekişme öncesi tüm gözler, maç saatine ve canlı yayın detaylarına çevrilmiş durumda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak basketbol derbisi, beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden beIN SPORTS 5 ekranlarından takip edebileceğiniz gibi, beIN CONNECT / TOD platformları üzerinden de canlı olarak izleme imkânı bulunuyor.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecanla beklenen Galatasaray – Beşiktaş derbisi, ligin 15. haftasında 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Ezeli rakipler, sezonun kritik haftalarından birinde parkede karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Derbi mücadelesi, programda yapılan güncellemenin ardından saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, daha önce açıklanan saatten daha erken bir saatte oynanacak.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ BASKET MAÇININ SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Maçın başlama saatinde değişikliğe gidilmesinin nedeni, güvenlik önlemleri kapsamında yapılan değerlendirmeler oldu. İlk planlamada 15.30'da oynanması öngörülen derbi, alınan karar sonrası 13.00'e alındı.