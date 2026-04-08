Galatasaray 11'i! Göztepe Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Göztepe Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Göztepe Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Göztepe Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Göztepe Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11
Göztepe - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Göztepe - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Jeferson.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Asprilla, Sane, Sallai, Barış.
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.