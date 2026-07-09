Fransa Fas maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fransa Fas golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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FRANSA FAS MAÇI KAÇ KAÇ?
Fransa Fas maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
FRANSA FAS MAÇI CANLI İZLE
Fransa Fas maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
FRANSA FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa Fas maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.
FRANSA FAS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Fransa Fas maçı Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.