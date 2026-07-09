Fransa Fas maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fransa Fas kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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FRANSA FAS MAÇ ÖZETİ

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FRANSA FAS ÖZET

Fransa Fas maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

FRANSA FAS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa Fas maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FRANSA FAS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fransa Fas maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.