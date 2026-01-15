En düşük emekli maaşı SON DAKİKA 2026! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 20 bin TL teklif, Meclis'ten geçti mi?

Türkiye'de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kritik gelişme yaşandı. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılması gündemdeki en sıcak konulardan biri olarak öne çıkıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, yaklaşık 5 milyon emeklinin gelir güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve bu düzenleme 20 bin TL Meclis'ten geçti mi? Detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA!

Türkiye'de 5 milyona yakın emekliyi doğrudan ilgilendiren kritik gelişme sonunda Meclis gündemine taşındı. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme, kapsamlı bir yasa teklifinin parçası olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü ve kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2026?

Mevcut yasalara göre 2025 Temmuz döneminde en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak belirlenmişti. Ancak yeni komisyonda kabul edilen düzenleme ile birlikte bu rakamın 2026 yılı Ocak ayından itibaren 20.000 TL olarak uygulanmasına karar verildi. Bu, yaklaşık %18,5'luk bir artış anlamına geliyor.