EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2026 Ekim ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? Ekim kira artış oranı ne kadar?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ekim ayı kira artış oranı, TÜİK’in Eylül 2026 enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşti. Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri, açıklanan oran üzerinden yeni kira bedellerini hesaplamaya başladı.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Ekim 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek kiracıların hesaplamalarında kullanılacak oran yüzde 31,49 olarak açıklandı. Kira bedelindeki artış tutarını bulmak için mevcut kira bedeli ile yüzde 31,49 oranı üzerinden hesaplama yapılabiliyor.

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %31,49

Kira Artış Tutarı: 6.298,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.298,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 315.576,00 TL

20 bin TL kira bedeli için yüzde 31,49 oranındaki artış 6.298 TL olarak hesaplanıyor. Buna göre aylık yeni kira tutarı 26.298 TL oluyor.

Mevcut Kira Bedeli: 25.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %31,49

Kira Artış Tutarı: 7.872,50 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 32.872,50 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 394.470,00 TL

25 bin TL mevcut kira bedelinde yüzde 31,49 oranındaki artış 7.872,50 TL oluyor. Zam sonrası aylık kira bedeli 32.872,50 TL olarak hesaplanıyor.

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %31,49

Kira Artış Tutarı: 9.447,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.447,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 473.364,00 TL

30 bin TL kira için yüzde 31,49 oranındaki artış tutarı 9.447 TL olarak hesaplanıyor. Yeni aylık kira bedeli 39.447 TL oluyor.

Mevcut Kira Bedeli: 35.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %31,49

Kira Artış Tutarı: 11.021,50 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 46.021,50 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 552.258,00 TL

35 bin TL kira bedelinde yüzde 31,49 oranındaki artış 11.021,50 TL olarak hesaplanıyor. Artış sonrası aylık kira bedeli 46.021,50 TL oluyor.

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Ekim 2026 kira artış oranı yüzde 31,49 olarak açıklandı. Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri açısından uygulanabilecek oran, TÜİK'in Eylül 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşti.

Eylül 2026'da TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 31,49 oldu. Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek kişiler için hesaplamalar bu oran üzerinden yapılıyor.

2026 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

2026 Ekim ayı kira artış oranı hesaplanırken mevcut kira bedeli üzerinden yüzde 31,49 oranı uygulanıyor. Mevcut kira bedelinin yüzde 31,49'u bulunarak kira artış tutarı hesaplanıyor. Daha sonra ortaya çıkan artış tutarı mevcut kira bedeline ekleniyor.

Örneğin 20 bin TL kira bedelinde yüzde 31,49 oranındaki artış 6.298 TL oluyor. Bu tutarın mevcut kiraya eklenmesiyle yeni aylık kira bedeli 26.298 TL olarak hesaplanıyor.

25 bin TL kira için artış tutarı 7.872,50 TL, 30 bin TL kira için 9.447 TL ve 35 bin TL kira için 11.021,50 TL olarak hesaplanıyor.

2026 YILI OCAK AYINDAN İTİBAREN KİRA ARTIŞ ORANLARI

2026 yılının ocak ayından itibaren kira artış oranları şöyle oldu:

Ocak 2026: %34,88

Şubat 2026: %33,98

Mart 2026: %33,39

Nisan 2026: %32,82

Mayıs 2026: %32,43

Haziran 2026: %32,24

Temmuz 2026: %32,03

Ağustos 2026: %31,90

Eylül 2026: %31,79

Ekim 2026: %31,49