Derbi bilet fiyatları! Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri ne kadar?

Derbi bilet fiyatları! Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri ne kadar?
Güncelleme:
Derbi bilet fiyatları! Fenerbahçe'nin Galatasaray ile 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasının biletleri satışa açıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 14. hafta mücadelesinin biletleri belirlenen takvim doğrultusunda satışa çıkarıldı. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar için farklı kategorilerde bilet bedelleri açıklandı.

DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Derbi biletleri için duyurulan satış programı üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama 28 Kasım Cuma günü saat 17.00'de başladı ve Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ile temsilci üyelere 1 adet bilet alma hakkı tanındı. Bu grubun ardından 29 Kasım Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri için satış süreci devreye alınacak ve bu kategoride de bilet limiti 1 adet olarak belirlendi.

Genel satışın ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00'de başlayacağı açıklandı. Biletlerin yalnızca www.passo.com.tr üzerinden temin edilebileceği bildirildi. Ayrıca satılan tüm biletlerin transfere kapalı olacağı belirtildi. Maça 24 saat kala ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kartı bulunmayanların bilet satın alamayacağı da duyurulan kurallar arasında yer aldı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ SATIŞI

Bilet satışlarının tamamen çevrim içi olarak gerçekleştirileceği ve yalnızca passo.com.tr üzerinden işlem yapılacağı açıklandı. Taraftarların belirtilen tarihler doğrultusunda hesaplarına giriş yaparak ilgili kategoriden bilet satın alabilecekleri ifade edildi. Satın alma sürecinde her kategori için geçerli olan adet sınırlaması ve kart zorunlulukları da bilgilendirmede yer aldı.

DERBİ BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bilet fiyatları tribün kategorilerine göre detaylandırıldı.

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500.00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.750,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 7.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.400,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 12.000,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 14.350,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.300,00 TL

VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 49.350,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ 2.500,00 TL

Onur BAYRAM
