Haberler

COL hangi ülke, COL hangi takım, COL ne demek, 2026 Dünya Kupası COL açılımı ne?

COL hangi ülke, COL hangi takım, COL ne demek, 2026 Dünya Kupası COL açılımı ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

COL hangi ülke ve COL hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası COL açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECOL hangi ülke ve COL hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası COL açılımı ve COL ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan COL ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI COL HANGİ ÜLKE?

COL kısaltması, uluslararası spor organizasyonlarında ve FIFA protokollerinde Kolombiya (Colombia) ülkesini temsil eder.

COL Hangi Ülke ve Takım?

COL, Güney Amerika kıtasında yer alan Kolombiya ülkesinin resmi FIFA kodudur. 2026 Dünya Kupası'nda bu kısaltma, Kolombiya Milli Futbol Takımı'nı ifade eder.

COL Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Bu kısaltmanın açılımı, ülkenin uluslararası ismi olan Colombia kelimesinden gelmektedir. FIFA, ülkeleri karışıklığı önlemek için üç harfli standart kodlarla tanımlar ve Kolombiya için belirlenen küresel kod COL'dur.

2026 Dünya Kupası'nda COL

2026 Dünya Kupası skor tabelalarında, maç yayınlarında ve fikstürlerde COL yazısı görüldüğünde bu Kolombiya'nın sahada olduğunu gösterir. Örneğin; "COL - POR" şeklinde bir yazı, Kolombiya ile Portekiz arasındaki maçı temsil eder.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

Trump tehdit etti, bu sefer İran ağız değiştirdi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iki başkanın kalemini kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan sert yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi

Alacağı için akrabasını vuran sanığın mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?