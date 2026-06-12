COL hangi ülke, COL hangi takım, COL ne demek, 2026 Dünya Kupası COL açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECOL hangi ülke ve COL hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası COL açılımı ve COL ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan COL ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI COL HANGİ ÜLKE?

COL kısaltması, uluslararası spor organizasyonlarında ve FIFA protokollerinde Kolombiya (Colombia) ülkesini temsil eder.

COL Hangi Ülke ve Takım?

COL, Güney Amerika kıtasında yer alan Kolombiya ülkesinin resmi FIFA kodudur. 2026 Dünya Kupası'nda bu kısaltma, Kolombiya Milli Futbol Takımı'nı ifade eder.

COL Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Bu kısaltmanın açılımı, ülkenin uluslararası ismi olan Colombia kelimesinden gelmektedir. FIFA, ülkeleri karışıklığı önlemek için üç harfli standart kodlarla tanımlar ve Kolombiya için belirlenen küresel kod COL'dur.

2026 Dünya Kupası'nda COL

2026 Dünya Kupası skor tabelalarında, maç yayınlarında ve fikstürlerde COL yazısı görüldüğünde bu Kolombiya'nın sahada olduğunu gösterir. Örneğin; "COL - POR" şeklinde bir yazı, Kolombiya ile Portekiz arasındaki maçı temsil eder.