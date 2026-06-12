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CIV hangi ülke, CIV hangi takım, CIV ne demek, 2026 Dünya Kupası CIV açılımı ne?

CIV hangi ülke, CIV hangi takım, CIV ne demek, 2026 Dünya Kupası CIV açılımı ne?
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CIV hangi ülke ve CIV hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası CIV açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECIV hangi ülke ve CIV hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası CIV açılımı ve CIV ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan CIV ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI CIV HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası skor tabelalarında ve yayınlarında karşına çıkan CIV kısaltması, Afrika futbolunun devlerinden Fildişi Sahili'ni temsil eder.

İşte CIV kodu ve 2026 Dünya Kupası detayları:

CIV Hangi Ülke ve Takım?

CIV, Fildişi Sahili (Ivory Coast / Côte d'Ivoire) ülkesini ve Fildişi Sahili Millî Futbol Takımı'nı tanımlar. Takımın dünyaca bilinen karizmatik lakabı "Filler" (The Elephants / Les Éléphants) şeklindedir.

CIV Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin resmi Fransızca ismi olan Côte d'Ivoire ifadesinden türetilmiştir. İngilizce ismi "Ivory Coast" olsa da FIFA, ülkenin talebi üzerine resmi müsabakalarda ve ülke kodlarında Fransızca orijinal ismi olan CIV kısaltmasını kullanır.

2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili

Fildişi Sahili, 2026 Dünya Kupası'nda oldukça zorlu ve fiziksel mücadelenin ön planda olacağı E Grubu'nda yer alıyor.

Rakipleri ve Maç Programı:

Rakipler: Almanya, Ekvador (ECU) ve Curaçao.

14 Haziran 2026: Fildişi Sahili - Ekvador (Philadelphia, Lincoln Financial Field)

20 Haziran 2026: Almanya - Fildişi Sahili (Toronto, BMO Field)

25 Haziran 2026: Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia, Lincoln Financial Field)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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