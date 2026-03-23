Brent petrol ne kadar, DÜŞTÜ MÜ? SON DAKİKA brent petrol fiyat ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Piyasalarda yaşanan hareketlilikte Orta Doğu kaynaklı gelişmeler etkili oldu.

BRENT PETROL FİYAT

Cuma günü uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 107,37 dolara kadar yükseldi ve günü 106,41 dolar seviyesinde tamamladı. Haftanın son işlem gününde görülen bu yükseliş, piyasalarda dikkat çeken bir hareket olarak kayıtlara geçti ve yatırımcıların odağında yer aldı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise Brent petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. Saat 14.21 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 9 azalarak 96,96 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 87,75 dolardan işlem gördü.

BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar etkili oldu. Trump, ABD ve İran arasında son iki gün içinde verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti ve bu görüşmelerin devam etmesi halinde olumlu sonuçlar alınabileceğini dile getirdi.

Trump ayrıca, Savaş Bakanlığı’na İran’ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik olası askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdiğini açıkladı. Bu gelişme, piyasalar üzerinde etkili olurken petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket yaşandı.

BRENT PETROL NE OLUR?

Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerine yönelik saldırıların başlayacağını duyurmuştu. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin artabileceğine dair beklentileri güçlendirmişti.

İran basınında ise bu açıklamalara karşılık olarak Körfez ülkeleri ile Ürdün’de bulunan 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerinin paylaşıldığı bildirildi. Paylaşımlarda söz konusu tesislerin hedef alınacağına dair mesajlar yer aldı ve bu gelişmeler enerji piyasalarında yakından takip edildi.