Son dönemde kripto para piyasalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı ve İran üzerine yaptığı çelişkili açıklamalar, piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Peki, Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin yükselmeye devam eder mi? Detaylar haberimizde.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Trump, bir yandan Hürmüz Boğazı açılmazsa İran’ın enerji tesislerini vurmakla tehdit ederken, diğer yandan 24 saat içinde bir anlaşma olabileceğini belirtti. Bu çelişkili açıklamalar yatırımcıları belirsizlik ortamına soktu.

Artan jeopolitik riskler, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını 114 dolara taşımış olması, yatırımcıları “alternatif varlık” olarak görülen Bitcoin’e yönlendirdi. Bu etkenler sonucunda Bitcoin kısa sürede 69.500 dolar seviyesine tırmandı ve son 11 günün zirvesini gördü.

BİTCOİN YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

Bitcoin’in piyasa değeri, yükselişle birlikte %2,5 artarak 2,44 trilyon dolara ulaştı. Son 24 saatte yaşanan 255 milyon dolarlık tasfiyenin %73’ü kısa (short) pozisyonlardan oluştu. Bu durum, piyasadaki volatilitenin ve ani fiyat hareketlerinin altını çiziyor.

Uzmanlar, bu yükselişe rağmen risklerin sürdüğüne dikkat çekiyor. Bloomberg Intelligence’tan Mike McGlone, Bitcoin’in 75 bin doların üzerine kalıcı şekilde çıkamaması halinde fiyatın 2020 seviyelerine, yani 10 bin dolara kadar sert bir çöküş yaşayabileceği konusunda uyarıyor.

Orta Doğu’daki çatışmalar ve yükselen petrol fiyatları, küresel enflasyon baskısını artırırken Bitcoin’in yükselişine destek sağladı. Ancak mevcut belirsizlikler ve jeopolitik riskler, piyasadaki fiyat hareketlerinin kırılgan kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

NOT : Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir.