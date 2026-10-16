Bekir Bayrakdar kimdir, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Bekir Bayrakdar kimdir?

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Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar kimdir sorusu, atama kararının ardından arama motorlarında en çok aranan konular arasına girdi. Hesap uzmanlığından başlayarak İstanbul Defterdarlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunan Bayrakdar, 2019'dan bu yana Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürütüyordu. Bekir Bayrakdar hangi görevlerde bulundu? Tüm detaylar haberimizde…

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA BEKİR BAYRAKDAR ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/325 sayılı kararla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı. 15 Ekim 2026 tarihli karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

Bekir Bayrakdar, 1971 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli beldesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Ereğli İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini ise İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

BEKİR BAYRAKDAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1971 doğumlu olan Bekir Bayrakdar, 2026 yılı itibarıyla 54-55 yaşında. Aslen Kocaelili olan Bayrakdar, Karamürsel'e bağlı Ereğli beldesinde doğdu.

HESAP UZMANLIĞINDAN BÜROKRASİNİN ZİRVESİNE

Bayrakdar, meslek hayatına 1996 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladı ve 2001 yılında Hesap Uzmanlığına atandı. Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Defterdar Yardımcısı Vekili, Gelir İdaresi Grup Müdürü Vekili ve Vergi Dairesi Başkanı Vekili olarak görev yaptı. 28 Kasım 2005 ile 29 Şubat 2008 tarihleri arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

İSTANBUL DEFTERDARI VE MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Bekir Bayrakdar, 3 Mart 2008'den itibaren yaklaşık altı yıl boyunca İstanbul Defterdarı olarak görev yaptı. 8 Ocak 2014'te Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne getirilen Bayrakdar, bir yıl sonra, 8 Ocak 2015'te İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak atandı ve bu görevi 2019 yılına kadar sürdürdü.

2019'DAN BU YANA GELİR İDARESİ BAŞKANIYDI

Bayrakdar, 7 Ocak 2019'da Gelir İdaresi Başkanlığı'na vekaleten getirildi. 4 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla da bu göreve asaleten atandı. Ekim 2023'te Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen üst düzey atamalarda yeniden Gelir İdaresi Başkanı olarak görevlendirilen Bayrakdar, yaklaşık yedi yıl boyunca vergi idaresinin başında yer aldı.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ

Bekir Bayrakdar, kamu görevlerinin yanı sıra çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Bayrakdar, 2008-2010 yıllarında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de, 2010-2014 yıllarında Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'de, 2014-2019 yıllarında ADABANK A.Ş.'de ve 2019-2023 yıllarında TAKASBANK A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Eylül 2023'ten bu yana ise ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SERTİFİKASI BULUNUYOR

Bayrakdar'ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı bulunuyor. Vergi ve kamu maliyesi alanındaki uzun deneyimiyle tanınan Bayrakdar, yeni görevinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üst yönetiminde yer alacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA KİM GELECEK?

Bayrakdar'ın Bakan Yardımcılığına atanmasıyla birlikte boşalan Gelir İdaresi Başkanlığı görevine kimin getirileceği merak ediliyor. Yeni atamanın, ilerleyen günlerde yayımlanacak bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla netlik kazanması bekleniyor.