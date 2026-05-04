Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı yaklaşırken emekli vatandaşların gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. Emeklilere yılda iki kez, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılan bayram ikramiyelerinin 2026 yılı Kurban Bayramı döneminde ne zaman hesaplara geçeceği, ne kadar olacağı ve zam yapılıp yapılmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2026 SSK, BAĞ-KUR Kurban Bayramı bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Detaylar...

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin kesin ödeme tarihi henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak mevcut ödeme takvimleri ve uygulamalara göre ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması öngörülmektedir.

SSK kapsamında maaş alan emekliler genellikle her ayın 17-26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28’i arasında maaş almaktadır. Bu çerçevede ikramiye ödemelerinin maaş takvimi ile birlikte 17-24 Mayıs tarihleri arasında hesaplara geçebileceği değerlendirilmektedir.

2026 SSK BAĞ-KUR KURBAN BAYRAMI BAYRAM İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026 Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeme günü netleşmemiştir.

Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, ikramiye ödemelerinin bayramdan önceki günlerde yapılması beklenmektedir. SGK ödeme planı doğrultusunda maaşlarla birlikte veya maaş günlerine yakın tarihlerde hesaplara aktarılması öngörülmektedir.

SSK emeklileri: 17-26 Mayıs aralığı

Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Mayıs aralığı

Bu bilgiler doğrultusunda ikramiye ödemelerinin de aynı dönemde yapılması beklenmektedir.

KURBAN BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM YAPILDI MI?

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tutarı netleşmiştir. Buna göre hak sahiplerine ödenecek bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlenmiştir, zam yapılmamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında;

Emekli aylığı

Yaşlılık aylığı

Vazife malullüğü aylığı

Malullük aylığı

Ölüm aylığı

Sürekli iş göremezlik geliri

Ölüm geliri

alan tüm vatandaşlar bu 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesinden yararlanacaktır.