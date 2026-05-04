Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2026 SSK, BAĞ-KUR Kurban Bayramı bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gündeminde Kurban Bayramı ikramiyeleri öne çıkıyor. 2026 yılı Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek olması, emekli vatandaşların “bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?” sorusuna yönelmesine neden oldu. Peki, 2026 SSK, BAĞ-KUR Kurban Bayramı bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Detaylar haberimizde.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin kesin ödeme tarihi henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak mevcut ödeme takvimleri ve uygulamalara göre ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması öngörülmektedir.

SSK kapsamında maaş alan emekliler genellikle her ayın 17-26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28’i arasında maaş almaktadır. Bu çerçevede ikramiye ödemelerinin maaş takvimi ile birlikte 17-24 Mayıs tarihleri arasında hesaplara geçebileceği değerlendirilmektedir.

2026 SSK BAĞ-KUR KURBAN BAYRAMI BAYRAM İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026 Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeme günü netleşmemiştir.

Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, ikramiye ödemelerinin bayramdan önceki günlerde yapılması beklenmektedir. SGK ödeme planı doğrultusunda maaşlarla birlikte veya maaş günlerine yakın tarihlerde hesaplara aktarılması öngörülmektedir.

    SSK emeklileri: 17-26 Mayıs aralığı

    Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Mayıs aralığı

    Bu bilgiler doğrultusunda ikramiye ödemelerinin de aynı dönemde yapılması beklenmektedir.

    KURBAN BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM YAPILDI MI?

    2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tutarı netleşmiştir. Buna göre hak sahiplerine ödenecek bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlenmiştir, zam yapılmamıştır.

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında;

    Emekli aylığı

    Yaşlılık aylığı

    Vazife malullüğü aylığı

    Malullük aylığı

    Ölüm aylığı

    Sürekli iş göremezlik geliri

    Ölüm geliri

    alan tüm vatandaşlar bu 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesinden yararlanacaktır.

    Dilara Yıldız
