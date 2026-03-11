Aslı İnceer kimdir, Aslı İnceer kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?
ASLI İNCEER KİMDİR
1 Eylül 1984 tarihinde Türkiye'de dünyaya gelenTürk spor yöneticiliği ekolünün modern yüzünü temsil eden isimlerin başında gelmektedir.
Aslı İnceer, A Milli Takımımızda genel menajerolarak görev yapmaktadır.