Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu mu?
Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında bu akşam Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. İşte Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11 ve detaylar...
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. İşte Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu...
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Alanyaspor - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:
Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sara, Lang, Ahmed
Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.