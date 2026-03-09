9 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

Küresel ve yurtiçi piyasalardaki sert dalgalanmalar, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini artırdı. Gümüşteki ani değer artışı, yeniden piyasaların gündeminde. 9 Mart itibarıyla yaşanan bu hareketlilik, gümüşün önümüzdeki günlerdeki seyrine dair merakları artırıyor. Piyasadaki belirsizlik ve fırsatlar, yatırımcıların dikkatle takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

9 Mart itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik sürüyor. Güncel verilere göre, gram gümüşün alış fiyatı 118,77 TL, satış fiyatı ise 118,90 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanış fiyatı 118,8828 TL iken, günlük değişim %0,01 oranında gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmesine yol açıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 118,77 TL

Satış Fiyatı: 118,90 TL

Önceki Kapanış: 118,8828 TL

Günlük Değişim: %0,01

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki küçük hareketlerin, küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Piyasadaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği öngörülürken, yatırımcılara temkinli hareket etmeleri öneriliyor.