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22 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

22 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 22 Haziran itibarıyla yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ederken, yatırımcılar da güncel fiyat verilerini araştırıyor. Peki, 22 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

22 Haziran günü gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Değerli metaller arasında önemli bir yatırım aracı olarak görülen gümüşün fiyatı, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda değişim gösterirken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. İşte gümüş fiyatlarında son durum ve piyasalara ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 22 Haziran saat 10.18 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 99,4998 TL, satış fiyatı ise 99,6043 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün güncel değeri 99,6043 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %2,89 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan yükseliş yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 22 Haziran itibarıyla hareketli seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında yukarı yönlü görünüm öne çıkıyor. Günlük bazda %2,89 oranında değer kazanan gram gümüş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki fiyatlamalar gümüş üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini ve piyasadaki son gelişmeleri yakından izliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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