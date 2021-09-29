HABAŞ, tibbi ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine, üreticisi, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ve liman hizmeti veren bir kuruluştur. Peki, Habaş Topluluğu nedir ve Habaş sahibi kim?

HABAŞ TOPLULUĞU NEDİR?

Hamdi Başaran tarafından "Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası" adı ile 1956' da temelleri atılan HABAŞ Topluluğu, bugün üretimden satış cirosu ve yüksek orandaki ihracatı ile ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.

İlk yola çıktığı sınai gaz üretiminde bir çok ilklere imza atan HABAŞ, temel olarak sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan, liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunan bir sanayi kuruluşları topluluğudur.

HABAŞ bugün ülkemizin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtıcısıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Deniz terminalleri, depolama ve dolum tesisleri, LPG gemisi, geniş bayi ağı ile HABAŞ, LPG sektörünün önde gelen kuruluşları arasındadır.

HABAŞ çelik üretiminde ülkemizin önde gelen kuruluşları arasındadır. Beş kıtaya ihracat yapan HABAŞ, yıllık 4.500.000 ton olan çelik üretim kapasitesini arttırmak ve ürün yelpazesini çeşitlendirmek için yeni yatırımlara devam etmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HABAŞelektrik enerjisi üreten özel sektör firmaları arasında üst basamaklardadır. 1100 MW olan üretim gücünün yeni santral yatırımları ile daha da arttırılması hedeflenmiştir.

HABAŞ depolama tankları, gazlaştırıcılar, buhar kazanları, eşanjörler, basınçlı gaz tüpleri, spiral boru, hafif ve ağır makina imalatları ile anahtar teslimi proses tesislerinin, dizayn, detay mühendislik, imalat, montaj ve devreye almalarını gerçekleştirmektedir.

HABAŞ topluluğu tarafından 1997 yılında Özelleştirme İdaresi' nden satın alınan Anadolubank, üç şube ile başlayan bankacılık hizmetlerini bugün yüzonbeş şube ile ifa etmektedir.

Müşterilerine Hizmet, Kalite, Güven sunmayı ilke edinmiş olan HABAŞ Topluluğu kuruluşları %100 yerli sermayelidir.

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