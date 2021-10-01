Haaland ve Sörloth, sakatlıkları nedeniyle Türkiye - Norveç maçında oynayamayacak

Dortmund'da sakatlığı bulunan Haaland'ın Norveç Milli Takımı'na katılmayacağı ve tedavisinin Almanya'da devam edeceği açıklandı. Haaland, A Milli Takımımıza karşı forma giyemeyecek.

SÖRLOTH DA YOK

Norveç Milli Takımı'nın diğer golcüsü Sörloth da sakatlığı sebebiyle bize karşı oynayamayacak. Sörloth ve Haaland, Norveç Milli Takımı'nda çift forvet olarak oynuyorlar. Rakibin hücum hattı epey yara aldı.

"DURUMU BELLİ DEĞİL"

Norveç Futbol Federasyonu'ndan Haaland için kesin bir ifade gelmedi. Yıldız futbolcu kamp kadrosuna dahil edildi. Ancak Dortmund'un hocası farklı bir açıklama yaptı. Rose,"Haaland'ın ağrıları çok şiddetli. Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım'a gitmiyor" dedi.

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