GZT Giresunspor'da futbolcuların sağlık kontrolleri yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GZT Giresunspor'da futbolcuların sağlık kontrolleri yapılıyor

GZT Giresunspor'da futbolcuların sağlık kontrolleri yapılıyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da sözleşmesi devam eden oyuncuların sağlık kontrollerinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da sözleşmesi devam eden oyuncuların sağlık kontrollerinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Eren Tozlu, Erol Can Akdağ, Göktan Cörüt ve Serginho'nun bugün Medical Park Ordu Hastanesinde sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tetkiklerin ardından oyuncuların EKG, EKO ve efor testlerine tabi tutulduğu kaydedildi.

Yeşil-beyazlılarda ilk etap kamp dönemi, 1 Temmuz Perşembe günü Erzurum'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, 'Ailevi sebeplerim var' diyerek ayrıldı
6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Mert Müldür Emre Kocadağ Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GZT Giresunspor'da futbolcuların sağlık kontrolleri yapılıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:54:18. #1.15#

title