Güvenlik Farkındalığı İçin Neler Yapılmalı?

Yapı Kredi Grup Direktörü Sinan Özer, güvenlik farkındalığı için neler yapılmalı sorusuna Wise TV'de yanıt getirdi.

Özer, teknolojiye ve güvenliğe aşina liderler yetiştirilmesinin gerektiğini, bunların MBA programları gibi eğitimlerle sağlanabileceğini ve hem yetenek yönetimi tarafında hem de eş güdüm tarafında geliştirmelerin yapılmasının gerektiğini ifade etti.