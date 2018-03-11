AFRİN HAREKATI'NDA 51. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Güvenlik Farkındalığı İçin Neler Yapılmalı?

Yapı Kredi Grup Direktörü Sinan Özer, güvenlik farkındalığı için neler yapılmalı sorusuna Wise TV'de yanıt getirdi.

Yapı Kredi Grup Direktörü Sinan Özer, güvenlik farkındalığı için neler yapılmalı sorusuna Wise TV'de yanıt getirdi.

Özer, teknolojiye ve güvenliğe aşina liderler yetiştirilmesinin gerektiğini, bunların MBA programları gibi eğitimlerle sağlanabileceğini ve hem yetenek yönetimi tarafında hem de eş güdüm tarafında geliştirmelerin yapılmasının gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et