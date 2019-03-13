Guti, Milli Takım Arasında Beşiktaş'ın Başına Geçecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 22-25 Mart tarihlerinde oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçları için kadro çalışmaları yapıyor. Ünal Karaman ve Ersun Yanal'ın yanı sıra Fatih Terim'le de görüşmeler yapan Güneş ayrıca yurt dışında forma giyen yerli oyuncularla ilgili Tayfur Havutçu'nun da raporlarını inceliyor.

GUTİ TAKIMI HAZIRLAYACAK

Konyaspor maçından önceki hafta önce TFF'ye giden ve çalışma alanı ve geçici yardımcıları ile toplantı yapan Güneş ayrıca rakibin incelemesinin yanı sıra yurt dışında oynayan Türk oyuncuların raporlarını da inceledi. Bu süreçte takımı Guti'nin maça hazırladığı da gelen bilgiler arasında. Guti'nin özellikle 20 günlük milli aradada takımın birinci sorumlusu olacağı ve takımı Çaykur Rizespor maçına hazırlayacağı belirtildi.

(Fotospor)