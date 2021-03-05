Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımla çalışmalara başladı
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Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımla çalışmalara başladı

05.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:55

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İH Konyaspor mücadelesi hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Gustavo takım çalışmasına katıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00'de başladı. FT Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

GUSTAVO TAKIMLA ÇALIŞTI, SADIK TEDAVİ GÖRDÜ

Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı. Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar, günü özel program dahilinde yapılan çalışmalarla tamamlarken, dünkü mücadelede sakatlanan Mesut Özil'in de tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımla çalışmalara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
TS: Ulan adamlarla dalga mı geçiyorsunuz kaç haftadır nerde bu adam gs maçına yetişiyodu güya.
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CENGİZ: yani feneri gustavo mu kurtaracak. haydaaaa ne günlere kaldık be.
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MHS: 22 transfer yapacağınıza 4 tane gustavo alsaydınız ya.
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