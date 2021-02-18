Musa Aydın'dan olimpiyat elemelerine hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ'daki kampta ilk olarak teknik heyetle bir araya gelen Musa Aydın, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Aydın daha sonra güreşçilerle sohbet etti.

Milli takım kampında Belarus ve Özbekistan milli takım güreşçileri de bulunuyor. Aydın, kampta bu iki ülkenin teknik direktörleriyle de görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musa Aydın, "Hazırlıkların başarılı bir şekilde gittiğini görmek beni son derece memnun etti. Kampımızda Belarus ve Özbekistan'dan çok önemli güreşçiler bulunuyor. Özellikle partner sıkıntısı yaşadığımız 125 kiloda olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül, bu partnerlerle çok daha iyi bir şekilde hazırlanıyor. Milli takım kamplarını açan ve ihtiyaç duyduğumuz partnerleri getirmek konusunda maddi manevi her türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, önlerinde olimpiyat elemelerinin bulunduğunu hatırlatarak, "25 Şubat'ta Ukrayna'da, ardından İtalya'da iki önemli turnuva var. 18-21 Mart tarihlerinde Macaristan'da Avrupa Olimpiyat Elemeleri, 6-9 Mayıs tarihlerinde de Bulgaristan'da Dünya Olimpiyat Elemeleri yapılacak. Amacımız her iki eleme müsabakalarında da başarılı olmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar