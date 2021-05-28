Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor
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Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor

Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gürcistan Hükümeti yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aylardır turist geçişine kapalı olan tüm sınır kapılarının 1 Haziran'da açılmasına karar verdi.

Gürcistan Hükümeti yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aylardır turist geçişine kapalı olan tüm sınır kapılarının 1 Haziran'da açılmasına karar verdi. Bu durum özellikle Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde ilk kez sınır kapısı açılıyormuş gibi heyecan yaşanmasına neden olurken, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçecek olan vatandaşların belli şartlar dahilinde geçişine izin verileceği bildirildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, Korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında 1 yıldır giriş ve çıkışlara kapatılmıştı. Gürcistan hükümeti Korona virüsle mücadele kapsamında aylardır kapalı olan tüm sınır kapılarının 1 Haziran'da açılmasına karar aldı. Gürcistan Kurumlararası Koordinasyon Konsey toplantısında alınan karara göre, karayolu ile bazı şartları yerine getirerek ülkeye giriş yapılabilecek. Gürcistan'a gitmek isteyen turistler Covid-19 çift doz aşı olduğuna dair belge veya son 72 saat içerisinde negatif PCR test yaptırmak zorunda. Ayrıca bu kişilerin Gürcistan'a giriş yapılmasının 3. gününden sonra da masrafları kendine ait olmak üzere PCR test yaptırılması gerekiyor.

"SARP SINIR KAPISI İLK KEZ AÇILIYORMUŞ GİBİ HEYECANLIYIZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, "1 yılı aşkın, Sarp Kara Hudut Kapısı yolcu giriş çıkışlara kapalıydı. 1 Haziran itibariyle Sarp Sınır Kapısından Gürcistan'a geçecek olan vatandaşların belli şartlar dahilinde geçişine izin verilecek. Her iki ülkeden geçtiğimiz yıllarda kapıdan 7 milyon kişi geçiş yapmıştı. Uzun süredir bu kapı sessiz ve sakindi. Gürcistan'ın kapılarını 1 Haziran'dan itibaren açması ile birlikte bölgemizde önemli bir ticari hareketlilik yaşanacak. Gürcistan tarafında ise ülkemiz bir istihdam kapısı. Çay için fındık için bu alanlarda çalışan Gürcü vatandaşların var. Aslında biz kendilerini özledik. Onlar da bizi özledi. Bunun için bir taraftan istihdama katkı olacak, bir taraftan ekonomik aktiviteler bizi mutlu edecek. Kapı ilk kez açılacak gibi heyecanlıyız" dedi.

(Ziya Akyıldız/İHA)

Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor
Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor
Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor
Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor
Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor
Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor
Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gürcistan turistlere kapılarını 1 Haziran'da açıyor - Haberler Ekonomi
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