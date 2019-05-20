Gürcistan'da 11 Futbolcu Şike Yaptıkları Gerekçesiyle Gözaltına Alındı!
Gürcistan Güvenlik Dairesi, Gürcistan'ın 1. ve 2. liglerinde oynayan 8'i aktif olmak üzere 11 futbolcunun şike yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.
Gürcistan Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 ve 19 Mayıs'ta Gürcistan 1. Lig ve 2. Lig'de oynanan iki maçta şike yaptıkları iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, 3 Mayıs'ta 2. ligde Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria, 19 Mayıs'ta ise 1. ligde Vit Jorjia ile Dinamo Batumi futbol takımları arasında oynanan maçlarda şike yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.
ŞİKEDEN 204 BİN LİRA KAZANDILAR
Söz konusu kişilerin yaptıkları şike sonucu 93 bin Gürcistan larisi (yaklaşık 204 bin lira) kazandıklarının belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (20)
-
Gürcistan da 204 nin tl ye 50 tane ev alırsın öyle söyleyim , güzel para kaldırmışlarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
şike tek takımla olmaz bunun içinde oyuncu hakem mhk . . . . . vardır bilmeyenlere şampiyonluğu çok olan kesin şike yapmıştır. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
biz de olamaz çünkü şike devletselCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
-
Gürcistan lari sine bakın , bide bizim paraya bakın eridi gitti paramızCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
3 TEMMUZ SÜRECİNDEKİ FENERİ SAVUNAN AVUKATLARI TUTSUNLAR; ONLAR ŞİKENİN SAHAYA YANSIMADIĞINI İSPAT EDİP YIRTABİLİRLER BU İŞTEN. YADA FUTBOLCULAR YAPMIŞ TAKIMI BAĞLAMAZA BAĞLARLAR.Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır