Gürcistan'da 11 Futbolcu Şike Yaptıkları Gerekçesiyle Gözaltına Alındı!

Gürcistan Güvenlik Dairesi, Gürcistan'ın 1. ve 2. liglerinde oynayan 8'i aktif olmak üzere 11 futbolcunun şike yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Gürcistan Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 ve 19 Mayıs'ta Gürcistan 1. Lig ve 2. Lig'de oynanan iki maçta şike yaptıkları iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, 3 Mayıs'ta 2. ligde Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria, 19 Mayıs'ta ise 1. ligde Vit Jorjia ile Dinamo Batumi futbol takımları arasında oynanan maçlarda şike yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

ŞİKEDEN 204 BİN LİRA KAZANDILAR

Söz konusu kişilerin yaptıkları şike sonucu 93 bin Gürcistan larisi (yaklaşık 204 bin lira) kazandıklarının belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

Gürcistan'da 11 Futbolcu Şike Yaptıkları Gerekçesiyle Gözaltına Alındı!
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (20)

  • ERHAN:
    Gürcistan da 204 nin tl ye 50 tane ev alırsın öyle söyleyim , güzel para kaldırmışlar
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • VATANDAŞ:
    şike tek takımla olmaz bunun içinde oyuncu hakem mhk . . . . . vardır bilmeyenlere şampiyonluğu çok olan kesin şike yapmıştır. . .
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • ŞAPKACI:
    3 TEMMUZ SÜRECİNDEKİ FENERİ SAVUNAN AVUKATLARI TUTSUNLAR; ONLAR ŞİKENİN SAHAYA YANSIMADIĞINI İSPAT EDİP YIRTABİLİRLER BU İŞTEN. YADA FUTBOLCULAR YAPMIŞ TAKIMI BAĞLAMAZA BAĞLARLAR.
    Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.