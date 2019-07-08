Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.211 0,89
BIST ANKARA 110.737 -0,86
BIST ANTALYA 48.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.211 0,89
BIST ANKARA 110.737 -0,86
BIST ANTALYA 48.578 0,60
BIST BALIKESİR 54.015 0,06
BIST BURSA 136.887 0,04
BIST DENIZLI 78.834 -1,03
BIST ISTANBUL 98.644 -1,08
BIST IZMIR 148.440 -0,54
BIST KAYSERI 310.259 -1,00
BIST KOCAELI 209.795 -1,03
BIST KONYA 63.598 -0,57
BIST TEKIRDAĞ 214.371 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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