Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.211 0,89 BIST ANKARA 110.737 -0,86 BIST ANTALYA 48.578 0,60 BIST BALIKESİR 54.015 0,06 BIST BURSA 136.887 0,04 BIST DENIZLI 78.834 -1,03 BIST ISTANBUL 98.644 -1,08 BIST IZMIR 148.440 -0,54 BIST KAYSERI 310.259 -1,00 BIST KOCAELI 209.795 -1,03 BIST KONYA 63.598 -0,57 BIST TEKIRDAĞ 214.371 1,41

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)