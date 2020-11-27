Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
27.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:33
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.121-1,04BIST SINAİ2.0740,41BIST GIDA, İÇECEK2.007-0,11BIST TEKSTIL, DERİ8001,20BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.121
|-1,04
|BIST SINAİ
|2.074
|0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.007
|-0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|800
|1,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.139
|-0,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.559
|0,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.658
|0,86
|BIST METAL ANA
|3.626
|1,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.939
|-0,39
|BIST MADENCİLİK
|1.254
|0,07
|BIST HİZMETLER
|1.121
|-0,01
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|1.558
|-0,80
|BIST TURİZM
|266
|-1,04
|BIST TİCARET
|3.414
|-0,02
|BIST İLETİŞİM
|400
|-0,15
|BIST SPOR
|976
|4,42
|BIST İNŞAAT
|1.387
|0,06
|BIST MALİ
|1.451
|0,25
|BIST BANKA
|1.510
|0,63
|BIST SİGORTA
|5.593
|0,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|931
|-0,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.144
|-0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|618
|0,65
|BIST TEKNOLOJİ
|1.855
|0,54
|BIST BİLİŞİM
|686
|1,86
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.161
|0,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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