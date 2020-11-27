Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

27.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:33
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.121-1,04BIST SINAİ2.0740,41BIST GIDA, İÇECEK2.007-0,11BIST TEKSTIL, DERİ8001,20BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.121-1,04
BIST SINAİ2.0740,41
BIST GIDA, İÇECEK2.007-0,11
BIST TEKSTIL, DERİ8001,20
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.139-0,05
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.5590,77
BIST TAŞ, TOPRAK1.6580,86
BIST METAL ANA3.6261,12
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.939-0,39
BIST MADENCİLİK1.2540,07
BIST HİZMETLER1.121-0,01
BIST ELEKTRİK810,25
BIST ULAŞTIRMA1.558-0,80
BIST TURİZM266-1,04
BIST TİCARET3.414-0,02
BIST İLETİŞİM400-0,15
BIST SPOR9764,42
BIST İNŞAAT1.3870,06
BIST MALİ1.4510,25
BIST BANKA1.5100,63
BIST SİGORTA5.5930,06
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG931-0,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.144-0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6180,65
BIST TEKNOLOJİ1.8550,54
BIST BİLİŞİM6861,86
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.1610,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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