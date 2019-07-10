Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,15
|1,18
|-2,54
|Bera Holding
|1,76
|1,80
|-2,22
|Türk Traktör
|30,34
|30,92
|-1,88
|Anadolu Cam
|2,66
|2,71
|-1,85
|Türk Hava Yolları
|12,06
|12,27
|-1,71
|Çelebi
|92,95
|94,40
|-1,54
|Ülker Bisküvi
|17,93
|18,20
|-1,48
|Hektaş
|13,99
|14,20
|-1,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,43
|1,45
|-1,38
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|1,53
|-1,31
|Bim Mağazalar
|86,85
|88,00
|-1,31
|Ereğli Demir Çelik
|7,19
|7,28
|-1,24
|Net Holding
|1,61
|1,63
|-1,23
|ASELSAN
|16,89
|17,09
|-1,17
|Trakya Cam
|2,71
|2,74
|-1,09
|Migros Ticaret
|13,77
|13,92
|-1,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|0,93
|-1,08
|Metro Holding
|0,96
|0,97
|-1,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|0,97
|-1,03
|Tukaş
|4,21
|4,25
|-0,94
Kaynak: AA
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