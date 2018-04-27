Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 16,03 16,85 -4,87 Banvit 16,39 17,10 -4,15 Kipa Ticaret 2,36 2,44 -3,28 Ereğli Demir Çelik 10,75 11,10 -3,15 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94 Sinpaş GMYO 0,69 0,71 -2,82 MLP Sağlık 16,85 17,30 -2,60 Türk Traktör 60,40 61,95 -2,50 İhlas Holding 0,43 0,44 -2,27 Şekerbank 1,53 1,56 -1,92 TAV Havalimanları 23,76 24,16 -1,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,27 4,33 -1,39 ICBC Turkey Bank 5,76 5,84 -1,37 Koza Altın 44,96 45,58 -1,36 Koza Madencilik 6,00 6,08 -1,32 Coca Cola İçecek 36,04 36,50 -1,26 Sasa Polyester 13,39 13,56 -1,25 Yapı ve Kredi Bank. 4,08 4,13 -1,21 Aksa 15,77 15,95 -1,13 Ayen Enerji 4,89 4,94 -1,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)