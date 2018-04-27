Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|16,03
|16,85
|-4,87
|Banvit
|16,39
|17,10
|-4,15
|Kipa Ticaret
|2,36
|2,44
|-3,28
|Ereğli Demir Çelik
|10,75
|11,10
|-3,15
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,34
|-2,94
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,71
|-2,82
|MLP Sağlık
|16,85
|17,30
|-2,60
|Türk Traktör
|60,40
|61,95
|-2,50
|İhlas Holding
|0,43
|0,44
|-2,27
|Şekerbank
|1,53
|1,56
|-1,92
|TAV Havalimanları
|23,76
|24,16
|-1,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,27
|4,33
|-1,39
|ICBC Turkey Bank
|5,76
|5,84
|-1,37
|Koza Altın
|44,96
|45,58
|-1,36
|Koza Madencilik
|6,00
|6,08
|-1,32
|Coca Cola İçecek
|36,04
|36,50
|-1,26
|Sasa Polyester
|13,39
|13,56
|-1,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,08
|4,13
|-1,21
|Aksa
|15,77
|15,95
|-1,13
|Ayen Enerji
|4,89
|4,94
|-1,01