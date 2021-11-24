Günün ekonomi haberleri! 24 Kasım Çarşamba ekonomi gündeminde neler olacak? - Haberler
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Günün ekonomi haberleri! 24 Kasım Çarşamba ekonomi gündeminde neler olacak?

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Günün ekonomi haberleri! 24 Kasım Çarşamba ekonomi gündeminde neler olacak?

Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Futboldan basketbola, yüzmeden hentbola kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün ekonomi haberleri

24 Kasım Çarşamba ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 24 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

24 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yönetimiyle Bilişim Zirvesi "Bilişim 2023" oturumuna katılacak.

(Ankara/13.15)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile 6 aylık yatırım eğilimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak, 2020 yılı yenilik araştırması sonuçlarını yayımlayacak.

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