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Gündoğan Ailesinden Dursunbey Belediyespor Altyapı'ya Destek

2014 yılından bu güne altyapı takımına ağırlık veren Dursunbey Belediyespor Türk futboluna İlçede yetişen futbolcuları armağan etmeye devam ediyor.

Gündoğan Ailesinden Dursunbey Belediyespor Altyapı'ya Destek
01.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:05

2014 yılından bu güne altyapı takımına ağırlık veren Dursunbey Belediyespor Türk futboluna İlçede yetişen futbolcuları armağan etmeye devam ediyor. Manchester City'de forma giyen Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve ailesi'de Dursunbey Belediyespor altyapı takımına destek oluyor.

İlkay Gündoğan ve Babası İrfan Gündoğan'ın da destek olduğu Dursunbey Belediyespor altyapı takımındayetişen Onur Hüseyin Gevgin Malatyaspor'a, Meriç Demir ve Muharrem Yılmaz Balıkesirspor'a transfer oldular.

Belediye BaşkanıRamazan Bahçavan'ı ziyaret eden futbolcular ve kendilerine her zaman destek olan İrfan Gündoğan, transferlerin ayrıntıları hakkında Başkan Bahçavan'ı bilgilendirdiler. Belediye BaşkanıRamazan Bahçavan'da başarılı sporculara başarılar dileyerek, Dursunbey'in adını gittikleri camialarda başarı ile duyurmalarını temenni etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan'ın menejeri İrfan Gündoğan, Gündoğan ailesi olarak kendilerini spor'a adadıklarını belirtti. Gündoğan; "memleketimizden böyle pırıl pırıl çocukları görünce bizde verdiğimiz emeklerin karşılığını görüyoruz. Bizi sevindiriyor bu. İnşallah ileride daha parlak daha iyi yerlere gelecekler. Allah yollarını açık etsin"dedi. Transfer olan futbolculara her daim destek olduklarını ifade eden Gündoğan; "Futbol camiasında bizim bir çevremiz var. Mümkün olduğu kadar çocuklarımız büyük kulüplere gitmeden önce bir kontak kuruyoruz. Onlara desteğimizi ve yolarını açmaya çalışıyoruz. Tabi bu demek değil ki yalnızca bizim bu yolu açmamızla değil, onların kendi çabaları ile yol alacaklardır" dedi.

Malatyaspor'a transfer olan Onur Hüseyin Gevgin dört yıl boyunca Dursunbey Belediyespor altyapıda oynadığını ve Bursapor'da 5 yıl oynadıktan sonra Malatyapor'a transfer olduğunu söyledi. Balıkesirspor'a transfer olan Muharrem Yılmaz ve Meriç Demir ise hedeflerinin kendilerini geliştirerek futbol'da başarılı olmak olduğunu ifade ettiler. Öte yandan geçtiğimiz ay Dursunbey altyapı takımı oyuncusu Halil Duman Beşiktaş'a, kaleci Ahmet Çağrı Güney ise Bursaspor'a transfer olarak profesyonelliğe imza atmışlardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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