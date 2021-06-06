Gündemin zirvesinde yer alan Benitez'de son durum ne? Menajeri her şeyi açık açık anlattı
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Gündemin zirvesinde yer alan Benitez'de son durum ne? Menajeri her şeyi açık açık anlattı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör çalışmaları devam ederken Rafael Benitez ismi bir süredir gündemi meşgul etmiş durumda. İspanyol teknik adamın menajeri Manuel Garcia Quilon, iddiaları doğrulamadı. Benitez'in bu yaz takım çalıştırmayı düşündüğünü ancak Fenerbahçe'den bir teklif gelmediğini ifade etti.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için çalışmalar devam ederken Rafael Benitez iddiası ortaya atıldı. İspanyol teknik adamın menajeri olan Manuel Garcia Quilon, Habertürk TV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gündemin zirvesinde yer alan Benitez'de son durum ne? Menajeri her şeyi açık açık anlattı
Benitez'in menajeri

"BİZE ULAŞAN BİR TEKLİF YOK"

Fenerbahçe ile adı anılan Benitez'in menajeri yaptığı açıklamada, "Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok. Rafael Benitez tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Marca'nın haberinde, Rafa Benitez'in Fenerbahçe ile anlaşmaya çok daha yakın olduğu ve şu anda deneyimli teknik adamın sarı lacivertlilerin en güçlü teknik direktör adayı olduğu kaydedildi.

Gündemin zirvesinde yer alan Benitez'de son durum ne? Menajeri her şeyi açık açık anlattı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
NAMİK KEMAL ERDEM: Bu isim kim ortaya attığı bir bakın.bir türlü başarı olmayan bir FB düşman .
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