Zonguldak'ta Ruhsatsız 5 Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta Ruhsatsız 5 Maden Ocağı Kapatıldı
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Zonguldak'ta yapılan denetimlerde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ocakların çevresinde 40 metre demir ray ve vagon ele geçirdi. Ocağın imhası Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 ocağın çevresinde 40 metre demir ray ve vagon ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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