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Milli maçı, deniz kenarına kurulan 'dev' ekrandan izlediler

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Zonguldak Belediyesi, A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçı için deniz kenarında dev ekran kurdu. Yüzlerce kişi maçı izlerken, güneş ve yayın sorunları nedeniyle bazı seyirciler ikinci yarıda evlerine döndü.

ZONGULDAK'ta, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı maç için denize sıfır dev ekran kuruldu.

Zonguldak Belediyesi, Liman Caddesi'nde Adliye önünde bulunan Vitamin Noktası'nda A Milli Takım'ın Avusturalya ile olan karşılaşması için denize sıfır dev ekran kurdu. Maçın ilk yarısında 500'ün üzerinde kişi, tahta banklar ve evlerinden getirdikleri oturaklarla maçı izlemeye çalıştı. Ekranı göremeyenler cep telefonlarından karşılaşmayı takip etti. Belediye Başkanı Tahsin Erdem de maçı dev ekrandan izledi.

Ekrana güneşin vurması ve yayında yaşanan sorunlar nedeniyle bazı kişiler ikinci yarı için evlerine gitti. İki çocuğun ise armut diye tabir edilen minderlerde uyuduğu görüldü.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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