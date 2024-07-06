Zonguldak'ta Endüstriyel Kenevir Konferansı Gerçekleştirildi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen konferansta, endüstriyel kenevirin yetiştirilmesi ve bölgesel kalkınmada kullanımı konuşuldu.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ürün: Endüstriyel Kenevir" konferansı gerçekleştirildi.
Ormanlı beldesi Yeşilköy'de düzenlenen konferansta, uzmanlar tarafından kenevirin nasıl yetiştirileceği anlatıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, yaptığı konuşmada, endüstriyel kenevirin bölgesel kalkınmada alternatif ürün olduğunu kaydetti.
Can, amaçlarının koordineli olarak işbirliğiyle endüstriyel keneviri ekonomiye yansıtmak olduğunu dile getirdi.
Konferansa katılan Nurşen Sönmez de kenevirin özellikle endüstriyel alanda kullanıldığı yönünde bilinçlendirildiklerini söyledi.