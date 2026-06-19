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Zonguldak'ta bankada ateş açan zanlı tutuklandı

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Zonguldak'ta bir banka şubesinde icra gerekçesiyle silahla yere ateş açan iş insanı B.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta bir banka şubesinde silahla yere ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün, bir banka şubesinde silahla yere ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı B.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesine dün gelen iş insanı B.H, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla ticari müşteriler katında tabancayla yere bir el ateş etmiş, silah sesinin ardından bankadaki personel ile müşteriler binayı terk etmişti.

Polis şüpheliyi gözaltına almış, olay yeri inceleme ekipleri tedbir amacıyla tahliye edilen şubede çalışma yapmıştı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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