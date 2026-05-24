Zara'da çiftçilere fide dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası tarafından çiftçilere domates, biber ve salatalık fidesi dağıtımı yapıldı. Oda Başkanı Zeki Şimşek, geçen yıl başlatılan uygulamanın bu yıl da devam ettiğini belirtti.

Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçilere 20 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Zara Ziraat Odası, çiftçilere dağıtılmak üzere domates, biber ve salatalık fidesi getirtti.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, bahçe ekimine geç başlayan üreticilere destek olabilmek için fide çeşitleri getirttiklerini ifade ederek, "Bu uygulamayı geçtiğimiz yıl başlatmıştık, bu yıl da devam ettirmekteyiz. Ucuz fiyattan fide temin etmelerini sağladığımız üreticilerimizden talepler devam etmektedir. Bizler de bu taleplere cevap vermeye devam ediyoruz." dedi.

Şimşek, çiftçilerin Zara Ziraat Odasına ait sanayi sitesindeki tesislerden fide temin edebildiklerini, dağıtımın devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
