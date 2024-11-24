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Yunus Türk'e Milli Takım Antrenörlüğü Daveti

Yunus Türk'e Milli Takım Antrenörlüğü Daveti
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Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tekvando antrenörü Yunus Türk, 2024 Balkan Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görev alacak. Müdür Oğuz Kağan Sungur, davetin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tekvando antrenörlerinden Yunus Türk, milli takım antrenörlüğü teklifi aldı.

Sorgun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oğuz Kağan Sungur, milli takım antrenörlüğü davetinin kendilerini çok sevindirdiğini ve gururlandırdığını belirtti.

Müdürlüğün bünyesinde tekvando antrenörü olarak görev yapan Yunus Türk'ün, Tekvando Federasyonu tarafından, 28-29 Kasım 2024'te Romanya'da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonasına, milli takım antrenörü olarak davet edildiğini aktaran Sungur, "Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda çalıştırdığı sporcularla başarılı sonuçlar alan Yunus hocamıza gelen bu davet, bizleri fazlasıyla heyecanlandırmıştır. Milli takımımıza ve antrenörümüze başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Antrenör Türk de böyle bir teklifin gelmesinin kendisini gururlandırdığını ve aldığı görevi en iyi şekilde yerine getirerek başarılı sonuçlarla yurda dönmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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