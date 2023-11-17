Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar, euro ve altından yeni rekor

Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar 28,93'ü, euro 31,46'yı, altının gram fiyatı ise 1.846 lirayı görerek rekor tazeledi.

Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan 3 yatırım aracı da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR REKORUNU 28,93'E ÇIKARDI

Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,65'ten tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

EURO 31,46 İLE TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Dolar gibi yönünü yukarı çeviren euro da dün günü 31,28'den tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,46 ile tarihi zirvesini yeniledi.

GRAM ALTINDA REKOR 1.846 LİRA

Dünü 1.826 lira seviyelerinden kapatan altını gram fiyatı ise 20 liralık bir artış gösterdi. Gram altın 1.846 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Saat 11.10 itibarıyla dolar 28,71'den, euro 31,11'den, altının gram fiyatı ise 1.834 liradan işlem görüyor.